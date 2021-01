Nach einem vermissten 86-Jährigen haben Polizeibeamte am Montagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen gesucht. Kurz nach 13 Uhr waren die Einsatzkräfte informiert worden, nachdem der Senior nicht zu einem Termin am Vormittag erschienen und seither auch nicht zu seiner Wohnung zurückgekehrt war. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund eingesetzt waren, wurde der Senior durch die Besatzung des Hubschraubers kurz nach 15 Uhr offenbar wohlbehalten im Bereich des Bahnhofs in Leinfelden entdeckt. Der 86-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.