Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach der bislang unbekannten Lenkerin eines roten SUV, die am Donnerstagvormittag in Bissingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die etwa 65 bis 75 Jahre alte Frau war gegen 10.10 Uhr auf der Vordere Straße in Richtung Nabern unterwegs. Auf Höhe einer Apotheke prallte sie gegen den verkehrsbedingt wartenden Audi einer 72 Jahre alten Frau. Durch die Kollision wurde der A 4 gegen einen daneben geparkten Toyota Yaris geschoben. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten davon. Der Toyota musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um ein kleineres, rotes SUV-Modell handeln. Hinweise werden unter Telefon 07021/501-0 an die Polizei in Kirchheim erbeten.