Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am Freitagabend gegen 23.25 Uhr an einem Supermarkt in der Dettinger Straße gekommen. Nachdem ein 36-jähriger Kunde durch den Sicherheitsdienst des Marktes auf seine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen worden war, beleidigte dieser einen Mitarbeiter des Marktes. Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim sollte in der Folge die Identität des 36-Jährigen festgestellt werden.

Handschellen angelegt

Bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten begann der Mann sich zu wehren und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Dort setzte er sich weiter zur Wehr, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Ferner gab er nicht zitierfähige Beleidigungen von sich. Bei der nun vollzogenen Durchsuchung konnte ein Ausweisdokument aufgefunden und die Identität festgestellt werden. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 36-Jährige wurde nach Abschluss der weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle nach Hause verbracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstand und Beleidigung.

