Zeugen zu einer Schlägerei, die sich am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Plochinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 / 501-0. Vorausgegangen war nach derzeitigem Stand ein Parkverstoß eines 36-Jährigen, welcher persönliche Dinge in seinen Pkw verladen wollte. Hierauf wurde er zunächst von einer ca. 40 Jahre alten Dame, mit einem blonden kurzen Pagenschnitt und einer Größe von 170-175 cm, angesprochen und im weiteren Verlauf unvermittelt von ihrem männlichen Begleiter beleidigt und körperlich angegangen. Die Auseinandersetzung endete in einer Schlägerei auf der Straße, wobei der 36-Jährige schwer verletzt wurde. Der Angreifer, welcher als 40-50 Jahre alt und 160-165 cm groß beschrieben wurde und mit einem kurzen Shirt und dunkler Hose bekleidet war, entfernte sich in Richtung Alleenstraße, nachdem sich eine Passantin verbal einmischte.