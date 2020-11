Ein gewalttätiger Kunde hat am frühen Sonntagmorgen in einer Kirchheimer Tankstelle randaliert und Zigarillos geraubt. Der Mann betrat kurz nach fünf Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Schöllkopfstraße und verlangte von der Angestellten ein Brötchen. Da es sich vermutlich um einen Kunden handelte, gegen den ein Hausverbot besteht, weigerte sich die Frau und forderte ihn auf zu gehen. Der Mann randalierte daraufhin an der Theke, so dass eine Glasscheibe zu Bruch ging. Anschließend ging er um die Verkaufstheke herum, stieß die Angestellte zur Seite und schnappte sich eine oder mehrere Schachteln mit Zigarillos und verließ damit die Tankstelle. Die Frau blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.