Völlig unvermittelt hat am Mittwochabend ein noch unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Baumgartenstraße eine Frau angegriffen und verletzt. Gegen 20.10 Uhr war der Täter auf die 38-Jährige zugegangen und hatte sie gegen den Oberkörper geschlagen. Die Geschädigte, die daraufhin zu Boden stürzte, wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat noch am Abend aufgrund von Zeugenhinweisen erste Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter aufgenommen.