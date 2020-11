In eine Grundschule in der Kirchheimer Bismarckstraße ist in der Nacht zum Freitag, den 6.11.2020, eingebrochen worden.

Fenster aufgehebelt - Schließfächer geöffnet

Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit von 18 Uhr bis 5.30 Uhr ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Türen sowie einige Schließfächer im Lehrerzimmer gewaltsam geöffnet. Über ein mögliches Diebesgut und die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker an die Schule.