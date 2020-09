In der Nacht zum Dienstag ist in eine Kirchheimer Bäckerei in der Hegelstraße eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr bis kurz nach fünf Uhr verschaffte sich der bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise über den Haupteingang Zutritt zu dem Geschäft. Beim Durchstöbern des Ladens entwendete er etwas Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.