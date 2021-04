Am Freitag ist es in den späten Abendstunden im Bereich Dr. Peter-Blümlein-Platz / Bussteig gegenüber dem Airport-Hotel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. In deren Verlauf einer der Beteiligten ein mitgeführtes Küchenmesser einsetzte und seinem 27-jährigen Kontrahenten mehrere Schnittverletzungen zufügte. Der Messerstecher flüchtete anschließend. Nähere Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Der 27-Jährige musste schwer verletzt in eine Klinik verbracht werden. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen des Vorfalles sich unter der Rufnummer 0711/70913 zu melden.