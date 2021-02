Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 10.45 Uhr lautes Hundegebell, das aus einem Gartengrundstück im Helmensbergweg zu hören war. Eine Streife des Polizeireviers Esslingen entdeckte auf dem Grundstück eine Holzhütte, aus der das Gebell herkam. Nachdem die Beamten sich Zutritt in die Hütte verschafft hatten, entdeckten sie vier Tiere, die in zwei viel zu kleinen Käfigen eingesperrt waren. Im Anschluss befreiten die Polizisten zwei französische Bulldoggen sowie zwei Huskys und übergaben die Hunde an die Tierrettung Aichwald, die sie erstmal mit Wasser und etwas zum Fressen versorgten. Danach wurden sie ins Tierheim nach Esslingen verbracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen und das zuständige Veterinäramt unterrichtet. Die 35-jährige Besitzerin muss mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz rechnen.