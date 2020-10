Körperlich aneinandergeraten sind am Mittwochabend, den 30.09.2020, gegen 20.20 Uhr, offenbar mehrere Personen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Klosterallee in Weil.

23-Jähriger verletzt - Polizei ermittelt

Der genaue Auslöser des Streits, der beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits nicht mehr im Gange war, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Ein 23-Jähriger, der augenscheinlich leichte Verletzungen aufwies, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers zu den Hintergründen und den Beteiligten der Auseinandersetzung dauern an.