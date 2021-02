In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, verschafften sich Unbekannte den ersten Ermittlungen zufolge in mindestens zehn Gartenhäuser im Bereich der Schorndorfer Straße und des Kimmichweilerwegs gewaltsam Zutritt. Was alles entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.