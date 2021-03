Am Freitag gegen 09:50 Uhr missachtete eine 32-Jährige das Rotlicht einer Ampel an der Einmündung Neckarstraße/Bahnhofstraße und fuhr darüber hinaus noch in den gesperrten Bereich des ZOB ein. Daraufhin sollte die Skoda-Lenkerin durch eine Streifenwagenbesatzung mittels eingeschaltetem Blaulicht und entsprechenden Zeichen zum Anhalten bewegt werden. Dieser Aufforderung leistete sie zunächst keine Folge. Nachdem sie an der Ausfahrt zur Berliner Straße verkehrsbedingt anhielt, sollte sie dort kontrolliert werden. Als ein Polizeibeamter sich dem Skoda zur Fuß annäherte, setzte die 32-Jährige ihre Fahrt plötzlich fort. An der nächsten rotlichtzeigenden Ampel an der Kreuzung Berliner Straße/Martinstraße musste sie erneut verkehrsbedingt anhalten. Hier konnte die Fahrerin durch die beiden Beamten auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Dabei reagierte sie äußerst uneinsichtig und lautstark. Erst nach einem längeren Gespräch beruhigte sich die Dame wieder und zeigte sich schlussendlich doch einsichtig und räumte den Sachverhalt ein. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.