Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem in der Hannestobelstraße geparkten Auto zu schaffen gemacht hat. Zwischen 19 Uhr und elf Uhr öffnete der Dieb den vermutlich unverschlossenen Wagen und durchwühlte den Innenraum nach Stehlenswertem. Aus der in der Mittelkonsole liegenden Geldbörse ließ er Bargeld und Bankkarten mitgehen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.