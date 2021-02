Gegen 5.40 Uhr war der 57-jährige Lenker eines Renault auf der Altbacher Hochbrücke in Richtung Deizisau unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung mit der Esslinger Straße nach rechts abbiegen. Dabei kam es Zusammenstoß mit einer 64 Jahre alten Fußgängerin, die offenbar bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und stürzte in der Folge zu Boden. Dabei wurde sie verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 64-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden am Renault war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.