Eine verletzte Person, beträchtlicher Sachschaden und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Einmündung Hohenheimer Straße / Brückenstraße / Zollbergstraße nach sich gezogen. Gegen 14.15 Uhr befuhr der 54-jährige Fahrer eines VW Sharan die Hohenheimer Straße aus Richtung Ostfildern kommend. An der Einmündung Brückenstraße /Zollbergstraße wollte er weiter in Richtung Stadtmitte Esslingen.

Aufgrund einer technischen Störung war die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich missachtete der 54-Jährige die Vorfahrt einer 50-Jährigen, die die Brückenstraße aus Richtung Stadtmitte befuhr und krachte in ihren Peugeot. Dieser wurde dadurch weggeschleudert und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Die Fahrerin zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Sharanlenker und sein zwölfjähriger Mitfahrer blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurden aber zur weiteren Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Esslingen mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen, war eine Kehrmaschine nötig. Da sich nach der Reinigung Eis auf der Fahrbahn bildete, mussten noch Mitarbeiter der Stadt Esslingen zum Abstreuen verständigt werden, bevor alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden konnten.