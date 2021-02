Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag, den 24.02.21, auf der Ulmer Straße ereignet.

Zwei Autos abgeschleppt

Eine 44-Jährige war kurz nach 16.30 Uhr mit ihrem Ford in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach rechts in eine Parklücke einfahren. Hierzu betätigte sie den Blinker und hielt an. Ein nachfolgender, 51 Jahre alter Kia-Lenker bemerkte dies und stoppte ebenfalls seinen Pkw. Einer ihm hinterherfahrenden, 32 Jahre alte Renault-Fahrerin reichte es nicht mehr abzubremsen und sie schob mit ihrem Twingo den Kia auf den Ford.

Bei der Kollision zogen sich die Unfallverursacherin sowie ihre 27 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Die 44-jährige Ford-Lenkerin klagte im Anschluss ebenfalls über leichte Schmerzen, wollte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.