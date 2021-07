Das Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711/ 3990-330, sucht dringend nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagabend in Esslingen-Berkheim zugetragen hat. Gegen 19.00 Uhr war eine 22-Jährige in der Filderstraße zu Fuß unterwegs, als ihr eine männliche Person joggend entgegen kam. Im weiteren Verlauf wurde die 22-Jährige von dieser Person absichtlich angerempelt. Anschließend fasste der Unbekannte ihr an die Brust und versteckte sich daraufhin hinter einem Gebüsch in einer Hofeinfahrt. Als die 22-Jährige den Mann ansprach, flüchtete er zu Fuß in Richtung freies Feld. Die männliche Person war ca. 17-19 Jahre alt und 180-185 cm groß. Er war braungebrannt und hatte eine dunkel-/goldblonde Kurzhaarfrisur. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem auffallend neongrünen Sporttrikot und einer schwarzen Sporthose.