Eine ausgelöste Alarmanlage hat in der Nacht zum Samstag die Bewohner geweckt und einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 02.00 Uhr hebelte der bislang unbekannte Täter die Haustüre zu einem Wohnhaus in der Talstraße in Bempflingen auf, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Eine Durchsuchung des Hauses durch die gerufene Polizei verlief ergebnislos. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022/9224-0, hat die Ermittlungen aufgenommen.