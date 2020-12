Gegen neun Uhr war dort eine 75-Jährige mit einem Fiat Punto in Richtung Stadtmitte unterwegs und verlor dabei die Kontrolle über den Kleinwagen. Dieser stieß in der Folge mit einem geparkten Renault zusammen. Beim Aufprall zog sich die Seniorin Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Blechschaden beträgt insgesamt schätzungsweise 6.500 Euro. Von einem Abschleppunternehmen wurde der nicht mehr fahrtaugliche Punto abgeschleppt.