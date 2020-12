Ein Unbekannter ist am frühen Dienstagmorgen in ein Geschäftshaus in der Straße „Beim Tiergarten“ eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter kurz nach zwei Uhr über ein eingeschlagenes Fenster zunächst Zutritt in eine Spielothek, wo er sämtliche Geldkassetten aus Spielautomaten und weiteres Bargeld mitgehen ließ. Auch an einer im selben Haus befindlichen Gaststätte schlug der Einbrecher ein Fenster ein und plünderte die Spielautomaten und eine Wechselgeldkasse aus. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.