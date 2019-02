Esslingen Papageien aus Tierpark gestohlen (Zeugenaufruf)

Esslingen / swp

Zwei Papageien sind zwischen Sonntagabend,19 Uhr, und Montagmorgen, zehn Uhr, aus dem Tierpark Nymphaea in Esslingen-Sirnau gestohlen worden. Der Täter machte sich offenbar von einem an der Neckarseite des Parks gelegenen Fußweg aus am Schloss eines Tors zu schaffen und öffnete es. Auf dem Gelände schnitt er an einer der Volieren ein Loch in die Maschendrahtumzäunung und entwendete zwei der insgesamt sechs Tiere aus deren Behausung. Mit den beiden etwa 30 bis 35 Zentimeter großen Vögeln, bei denen es sich um eine grün-gelbe Müller-Amazone und eine grün/leicht bläuliche Gelbstirnamazone handelt, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Ermittler des Polizeipostens Oberesslingen bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf den Täter oder auch den Verbleib der Tiere geben können, sich unter Telefon (07 11) 31 05 768-10 zu melden.