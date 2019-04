Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag an der Einmündung Nürtinger Straße/Grafenberger Straße ereignet hat. Ein 32-jähriger Metzinger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Nissan Note auf der Nürtinger Straße in Richtung Grafenberg unterwegs. Weil er offensichtlich nicht auf die Straße achtete, übersah er, dass an der Einmündung zur Nürtinger Straße eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf an der roten Ampel stand. Nahezu ungebremst krachte er mit seinem Nissan ins Heck des Golf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Golf-Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Nissan war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4000 Euro geschätzt.