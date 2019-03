Unachtsamkeit ist nach polizeilichen Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der B465 ereignet hat. Eine 82-Jährige war gegen 16.45 Uhr zwischen Owen und Kirchheim unterwegs, als sie auf Höhe Dettingen zu spät bemerkte, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Sie krachte mit ihrem Opel so heftig in das Heck des Audi eines 50-Jährigen, dass es diesen wiederum auf den VW einer 31-Jährigen schob. Der Opel musste anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 14 000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.