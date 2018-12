Sport Neujahrslauf auf den Florian

swp

Metzingen. Der Marathonstammtisch Metzingen lädt ein zum traditionellen Neujahrslauf auf den Florian. Bereits zum 13. Male findet dieser lockere Trainingslauf, ohne jeglichen Zeitdruck, auf den Metzinger Hausberg statt. Start ist am 1. Januar um 11 Uhr auf dem Kelternplatz in Metzingen. Zwei Läufergruppen, die Ambitionierten mit etwa zwölfeinhalb Kilometern und die Genießer mit etwa zehn Kilometern werden in entspannter Geschwindigkeit den 522 Meter hohen Florian bezwingen. Ziel ist, gemeinsam zum Gruppenfoto den Gipfel zu erreichen. Nachdem alle den Ausblick genossen haben, geht es zurück auf den Kelternplatz.

Der Lauf endet in gewohnter Art und Weise auf dem Kelternplatz. Für die Walker wird es eine eigene Gruppe geben, welche eine Runde am Fuße des Florian unter die Füße nehmen wird. Niemand läuft allein, alle mit einer läuferischen Grundkondition werden das Ziel erreichen. Andreas Mörz, Rolf Syring, Klaus Hafner und Frank Böhnisch vom Organisations-Team begleiten auch die Läufer jeweils zu zweit auf den Strecken. Der Lauf findet bei jedem Wetter statt. Eine wetterbedingte Streckenänderung ist kurzfristig möglich. Wer Rückfragen zum Neujahrslauf hat, der kann sich an Rolf Syring, Telefon (01 60) 1 13 51 67 oder Andreas Mörz, Telefon (0 71 23) 4 18 90, wenden.