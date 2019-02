Esslingen Nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Esslingen / swp

Zwei Männer im Alter von 37 und 52 Jahren sowie zwei 36 und 38 Jahre alte Frauen sind am späten Mittwochabend nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof in der Stettener Straße von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Kurz vor 21.30 Uhr hatte ein Zeuge im Bereich des Geländes verdächtige Personen mit einem Pkw gesehen und den Notruf gewählt. Das entsprechende Fahrzeug wurde im Zuge der groß angelegten Fahndung, an der auch Kräfte benachbarter Polizeipräsidien beteiligt waren, in Reichenbach gesichtet und angehalten. Alle vier Insassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Im Kofferraum des Pkw entdeckten und beschlagnahmten die Beamten anschließend diversen Elektroschrott als mutmaßliches Diebesgut vom Gelände des Wertstoffhofs. Auf welchem Weg die Tatverdächtigen auf das Gelände gelangt waren, steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. Alle vier Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.