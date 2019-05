Ein verunglückter Motorroller-Lenker ist am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht worden. Der 32-Jährige war kurz vor 16.30 Uhr auf der B 465 von Seeburg herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Etwa auf Höhe des Wasserwerks geriet er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern. Beim Abbremsen verlor der Mann die Kontrolle über seine Vespa und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte er mit seinem Zweirad in den Graben und verletzte sich. Ein Notarzt kümmerte sich zunächst an der Unfallstelle um den Verletzten, bis er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro.