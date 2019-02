Nürtingen / swp

In der Zeit von Donnerstag, 00.00 Uhr bis Samstag, 14.15 Uhr ist in der Achalmstraße ein verschlossen abgestellter Motorroller entwendet worden. Der schwarz-graue Roller der Marke Peugeot, Typ Speedfighter 2 mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen 358 HAZ hat einen Wert von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon (0 70 22) 92 240 erbeten.