Zeugen sucht die Verkehrspolizei Tübingen zu einem Verkehrsunfall an dem am Samstagmittag gegen 12.05 Uhr in Reutlingen-Mittelstadt zwei Motorräder beteiligt waren. Ein ortsunkundiger 56-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda von der B 297 kommend ortseinwärts und wollte auf der Riedericher Straße wenden. Dies erkannte der nachfolgende 27-jährige Harley-Davidson-Fahrer nicht rechtzeitig. Er verbremste sich und schlitterte über die Fahrbahn. Die Harley-Davidson berührte die Honda, sodass auch der 56-Jährige zu Fall kam und mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht werden musste. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (07071) 9 72 85 10, zu melden.