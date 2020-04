Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein gestürzter Motorradfahrer am späten Mittwochabend erlitten.

Motorradfahrer touchiert Leitplanke und stützt

Der 44-Jährige befuhr kurz vor 23.30 Uhr mit seiner Yamaha die B 312 von Stuttgart herkommend in Richtung Reutlingen. Am Beginn des zweispurig ausgebauten Abschnitts touchierte der Biker mit seiner Maschine die rechte Leitplanke und stürzte zu Boden. Im Anschluss rutschte er mit seinem Motorrad über die Fahrbahn und blieb nach etwa 50 Metern am linken Fahrbahnrand liegen.

Alkohol im Spiel: Führerschein weg

Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da bei dem Fahrer eine Alkoholfahne festgestellt wurde, musste er nach einer Blutentnahme seinen Führerschein abgeben. Seine Yamaha wurde von einem Abschleppunternehmen versorgt