Wendlingen Mit Schlagstock angegriffen (Zeugenaufruf)

Wendlingen / swp

Zwei Jugendliche, die am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, einen 19-Jährigen zunächst beleidigt und dann mit einem Schlagstock angegriffen haben, sucht der Polizeiposten Wendlingen. Der 19-Jährige war zu Fuß auf dem Verbindungsweg der Spinnerstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs, als ihm das offenbar alkoholisierte Duo entgegenkam und ihn grundlos beleidigte. Einer der beiden Verdächtigen zog außerdem einen Schlagstock aus seinem Hosenbund und schlug mehrmals nach dem 19-Jährigen, der hierdurch Verletzungen an den Beinen erlitt. Die Angreifer flüchteten in Richtung Innenstadt. Der Schlagstockträger war etwa 185 Zentimeter groß, hatte blonde Haare und trug eine schwarze Bomberjacke sowie eine dunkle Cargohose. Markant war eine Tätowierung am linken Handgelenk in Form einer Blume. Der andere Verdächtige war etwa zehn Zentimeter kleiner und trug ein schwarzes Basecap sowie eine zweifarbige Daunenjacke mit weißen und dunklen Anteilen. Beide sprachen deutsch ohne Akzent. Hinweise auf die Unbekannten werden unter Telefon (0 70 24) 92 09 90 erbeten.