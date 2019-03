Bad Urach Mit Pkw überschlagen

Bad Urach / swp

Leichte Verletzungen hat eine 42-jährige Autofahrerin erlitten, die sich am Montagvormittag mit ihrem Pkw auf der Ulmer Steige überschlagen hat. Die Frau war kurz nach elf Uhr mit ihrem Renault Twingo von Böhringen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Auf nasser Fahrbahn kam das Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts in den Grünstreifen ab. Im ansteigenden Bankett überschlug sich der Twingo und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Die 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr nicht mehr fahrtauglicher Pkw, an dem Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt.