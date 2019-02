Altbach Mit Pickup Unfallflucht begangen (Zeugenaufruf)

Altbach / swp

Am Samstag um 20.24 Uhr ist es in Altbach zu einer Unfallflucht gekommen, bei welcher sich der Fahrer eines dunkelblauen oder schwarzen Pickup der Marke Nissan unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der Pickup fuhr vom Hartweg vorwärts in die Sonnenhalde ein und rangierte von dort wieder rückwärts in den Hartweg, wo er mit der rechten Seite des Hecks gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mitsubishi stieß. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Pickup über die Staffelstraße, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Pickup, welcher eine NT-Zulassung haben soll, machen können. Entsprechende Hinweise werden unter Telefon (07 11) 39 90-3 30 entgegengenommen.