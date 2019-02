Esslingen Mit dem Roller aufgefahren (Zeugenaufruf)

Esslingen / swp

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, um 18.55 Uhr, in der Heilbronner Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen Zeugen. Ein derzeit noch unbekannter, dunkel gekleideter Roller-Fahrer mit schwarzem Helm fuhr auf der Heilbronner Straße in Richtung Oberesslingen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte sein schwarz-roter Roller auf Höhe der Blumenstraße mit einem Mercedes sowie einem Peugeot, die beide ordnungsgemäß dort geparkt waren. Der Zweirad-Lenker stürzte offensichtlich, bestieg dann jedoch wieder seinen Roller und fuhr über den Schulhof einer dortigen Schule in Richtung Schillerstraße weiter. Vermutlich wurde der Fahrer am Bein verletzt. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon (07 11) 39 90-0 zu melden.