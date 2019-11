Schmuck von noch unbekanntem Wert hat ein bislang unbekannter Einbrecher am Freitag, zwischen 16.15 Uhr und 20.15 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Maybachstraße entwendet. Der Einbrecher hebelte ein Fenster an dem Gebäude auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen. Mit dem Diebesgut machte sich der Einbrecher dann unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

