Neckartenzlingen / swp

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag in der Robert-Bosch-Straße in Neckartenzlingen ereignet hat. Eine 30-Jährige wollte nach Polizeiangaben gegen 13.10 Uhr mit ihrem VW vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Robert-Bosch-Straße einfahren. Sie übersah dabei ein Auto und touchierte es. Während der 31-jährige Opel-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.