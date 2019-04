Themen in diesem Artikel VW

Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit ist es am Montagmorgen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Ein 48 Jahre alter Mann wollte kurz nach 8.30 Uhr mit seinem VW Multivan an der Nordtangente Metzingen auf die B 312 in Richtung Stuttgart auffahren. Aufgrund einer Unachtsamkeit übersah er den dort verkehrsbedingt wartenden Porsche Macan eines 59 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass sich der Porsche-Lenker leichte Verletzungen zuzog. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.