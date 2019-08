Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall erlitten, als er von einem Pkw frontal erfasst worden ist. Der 45-Jährige befuhr um 11.10 Uhr auf seinem Rennrad in einer Gruppe mit weiteren Radfahrern den gemeinsamen Fuß-/Radweg neben der L 1250 von Nürtingen in Richtung Frickenhausen. Am Ortsbeginn wollte die Gruppe von dem Weg auf die Nürtinger Straße einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel Zafira eines 40 Jahre alten Mannes, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer mehr als fünfzehn Meter nach vorne geschleudert. Nach einer notärztlichen Versorgung musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Rennrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Schaden an dem Opel beläuft sich auf zirka 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.