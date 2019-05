Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Eine Körperverletzung zum Nachteil eines 15-Jährigen hat am Donnerstagnachmittag vor einem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren daran wohl insgesamt rund 15 Jugendliche und Heranwachsende beteiligt. Gegen 17.10 Uhr schlug demnach ein noch unbekannter Täter einem 15-Jährigen mehrmals ins Gesicht, worauf sich weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligten. Auslöser dürfte offenbar ein bereits andauernder Streit zwischen einzelnen Beteiligten gewesen sein. Der verletzte Jugendliche wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zum Täter und den genauen Hintergründen aufgenommen.