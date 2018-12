Hengen Kind bei Unfall verletzt

Hengen / swp

Als ein Kind im Baustellenbereich der Wittlinger Straße in Hengen die Fahrbahn queren wollte, wurde es von einem Auto gestreift.

Bad Urach. Ein neunjähriger Junge hat bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagmorgen, gegen 7.35 Uhr, in der Wittlinger Straße ereignet hat, leichte Verletzungen erlitten. Das Kind wollte im Bereich einer Baustelle zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Pkw die Fahrbahn überqueren und achtete hierbei nicht auf den fließenden Verkehr. In der Folge wurde dieses vom linken Außenspiegel eines aus der Ortsmitte heranfahrenden 41-jährigen Ford Kuga-Lenkers gestreift. Vom alarmierten Rettungsdienst wurde der Junge nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.