In einen Eiswagen, der von einer Behindertenförderung betrieben wird, ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 8 Uhr die Eingangstür des auf dem Rathausvorplatz in Frickenhausen stehenden Wagens auf.

Wie die Polizei mitteilt, erbeutete der Dieb nach ersten Erkenntnissen eine rote Ledertasche mit Wechselgeld. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt.