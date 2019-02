Weilheim/Teck In Vereinsheim eingebrochen

In Vereinsheim eingebrochen

Weilheim/Teck / swp

In ein Vereinsheim in der Straße Unterer Gässlesweg ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 15.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte er die Räume auf der Suche nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik kamen vor Ort. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.