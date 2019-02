Kirchheim/Teck In Schulgebäude eingebrochen

Kirchheim/Teck / swp

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Sonntagmorgen in die Schule in der Jahnstraße eingebrochen ist. Zwischen 0.30 Uhr und zehn Uhr hebelte der Einbrecher eine Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zutritt zum Schulgebäude. Sowohl im Altbau als auch im Neubau brach er mehrere Schränke auf und durchwühlte sie. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen lediglich einen nicht nennenswerten Bargeldbetrag erbeutet haben, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.