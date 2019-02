Esslingen In Gaststätte eingebrochen

Esslingen / swp

In eine Gaststätte in der Römerstraße ist in der Zeit von Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 5.40 Uhr, eingebrochen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mindestens zwei Unbekannte zunächst über eine aufgehebelteTür Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume nach Stehlenswertem, wobei sie verschlossene Türen teils mit brachialer Gewalt auftraten. Mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe machten sie sich anschließend aus dem Staub. Der zurückgelassene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.