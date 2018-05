Römerstein In Busunternehmen eingebrochen

Römerstein / swp

In ein Busunternehmen in Zainingen ist in der Zeit von Sonntagabend, 19.30 Uhr, bis Montagmorgen, 4.45 Uhr, eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Eingangstür gelangte ein bislang unbekannter Täter in die Werkstatträumlichkeiten. Anschließend begab er sich in einen Büroraum sowie durch eine gewaltsam geöffnete Stahltür in den Sozialraum. Dort brach er mehrere Spinde der Mitarbeiter auf. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher unter anderem mehrere Wechselgeldkassetten samt dem darin befindlichen Münzgeld. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zu dem Einbrecher aufgenommen.