Esslingen / swp

Am frühen Mittwochmorgen ist in eine Bar in der Straße Oberer Metzgerbach eingebrochen worden. Ein noch unbekannter Täter zerschlug gegen 5.45 Uhr eine Fensterscheibe und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren verwüstete er auf seiner Suche nach Stehlenswertem den Thekenbereich und beschädigte einen Glastisch. Ob der Einbrecher Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.