Ein Kraftstoffdieb hat zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte hebelte an einem in der Maienwaldstraße geparkten Lkw den Tankdeckel auf und ließ rund 100 Liter Diesel ab. Nur wenige hundert Meter entfernt, in der Reutlinger Straße, fiel dem Täter ein weiterer Lkw zum Opfer. Auch hier gelangte er durch das Aufbrechen des Tankdeckels an den Kraftstoff und entwendete bis zu 200 Liter Diesel. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.