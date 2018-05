Römerstein Hubschrauber im Einsatz

Römerstein / swp

Nachdem sich bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen eines Fahrzeugs mit österreichischer Zulassung der Verdacht auf mehrere Straftaten ergeben hatte und der Beifahrer während der Verkehrskontrolle flüchtete, wurde ein Polizeihubschrauber zur Fahndungsunterstützung angefordert.

Das verdächtige Fahrzeug wurde gegen 23.45 Uhr in der Albstraße im Ortsteil Böhringen zum Zwecke einer Kontrolle angehalten, der derzeit noch unbekannte Beifahrer flüchtete in der Folge zu Fuß. Der 20-jährige Fahrer aus Wien stand unter Drogeneinwirkung und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurden im Fahrzeug Betäubungsmittel-Utensilien und zwei deutsche Kfz-Kennzeichen aufgefunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem Fahrzeug entwendet worden sind. Die Fahndung nach dem flüchtenden Beifahrer verlief erfolglos, die weiteren Ermittlungen dauern an.