Metzingen Hoher Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Metzingen / swp

Etwa 16 000 Euro Schaden sind die Bilanz einer kurzen Unachtsamkeit am Dienstagmorgen in Metzingen. Eine 29 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 7.10 Uhr aus Richtung Dettingen kommend auf der Metzinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur L 380a hielt sie an der Stoppstelle an und bog anschließend nach links in Richtung B 28 ab. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi eines 35-Jährigen, der in Richtung Neuhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, die dabei so beschädigt wurden, dass sie beide abgeschleppt werden mussten. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Metzingen war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort.