Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Pkw-Brand am Sonntagnachmittag in Plochingen entstanden. Eine 55 Jahre alte Frau war kurz vor 14 Uhr mit einer neun Jahre alten Mercedes C-Klasse im Anne-Frank-Weg unterwegs. Als sie Brandgeruch wahrnahm, hielt die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an. Kurze Zeit später brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer im Motorraum aus. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit 28 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Der Pkw wurde im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen.